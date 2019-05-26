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Олимпиада
Маурисио Перейра
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
15 марта 1990 (31) год
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:30
Арсенал
0 : 3
Краснодар
68'
68'
68'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:30
68'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
0
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
Енисей
0 : 4
Краснодар
51'
51'
51'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Енисей
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
05.05.2019
05 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
05.05.2019
05 мая 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
ЦСКА
44'
44'
44'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
Краснодар
2 : 3
Зенит
90'
68'
90'
68'
90'
68'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
2
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
14:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 0
Крылья Советов
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
Краснодар
5 : 0
Анжи
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
5
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
17.03.2019
17 марта 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
Краснодар
17.03.2019
17 марта 2019
вс
16:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1
Краснодар
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
11.03.2019
11 марта 2019
пн
19:30
Краснодар
2 : 2
Оренбург
23'
23'
23'
11.03.2019
11 марта 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
2
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
19:00
Спартак
1 : 1
Краснодар
25'
25'
25'
03.03.2019
03 марта 2019
вс
19:00
25'
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
16:30
Краснодар
1 : 1
Уфа
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
Краснодар
2 : 0
Урал
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Краснодар
2
Урал
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
3 : 0
Арсенал
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
3
Арсенал
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
Краснодар
3 : 0
Енисей
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3
Енисей
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
57'
57'
57'
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2
Ростов
2
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1 : 2
Краснодар
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:00
Краснодар
0 : 1
Ахмат
80'
80'
80'
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0
Ахмат
1
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:30
Зенит
2 : 1
Краснодар
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
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