Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Оскар Хильмарк
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ольборг
Гражданство
Швеция
Дата рождения
28 июня 1992 (28) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
0 : 2
Динамо
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0
Динамо
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Уфа
0 : 1
Динамо
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Динамо
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
2
Динамо
1
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 1
Арсенал
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
0
Арсенал
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Сочи
1 : 1
Динамо
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
1
Динамо
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
0
ЦСКА
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2020
07 марта 2020
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
07.03.2020
07 марта 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0
Спартак
2
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2
Ростов
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0
Динамо
1
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1
Ахмат
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Сочи
3
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0
Уфа
0
был в запасе