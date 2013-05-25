Эдвард Кподо
№14
Защитник
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Команда
Ширак
Гражданство
Гана
Дата рождения
14 янв. 1990 (31) год
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
Химки
2 : 4
Волгарь
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
2
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
14.05.2013 14 мая 2013 вт 17:00
Химки
2 : 1
Спартак-Нальчик
14.05.2013 14 мая 2013 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
06.05.2013 06 мая 2013 пн 11:00
СКА-Хабаровск
4 : 0
Химки
06.05.2013 06 мая 2013 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
4
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 18:00
Химки
0 : 0
Новокузнецк
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 17:00
Химки
0 : 0
Урал
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
Химки
0 : 1
Уфа
75'
75'
75'
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
12.03.2013 12 марта 2013 вт 19:00
Балтика
1 : 1
Химки
12.03.2013 12 марта 2013 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур