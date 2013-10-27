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Олимпиада
Йосуке Саито
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
7 апр. 1988 (33) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
2012/2013
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
1
Уфа
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
Химик
1 : 2
Уфа
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химик
1
Уфа
2
был в запасе
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
16:00
Уфа
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
16:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Уфа
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 31'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2
Уфа
0
минуты: 1' - 31' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
Уфа
3 : 0
Мордовия
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Уфа
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 9 тур
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1
Уфа
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
Ротор
1 : 1
Уфа
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1
Уфа
1
был в запасе