Леонардо (Леонардо да Силва Соуза)
№42
Полузащитник
Подписаться
Команда
Партизан
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 марта 1992 (29) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Динамо
1 : 2
Анжи
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1
Анжи
2
был в запасе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
Анжи
1 : 1
ЦСКА
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
1
ЦСКА
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 19:00
Локомотив
0 : 2
Анжи
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
0
Анжи
2
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:30
Анжи
1 : 2
Рубин
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:30
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
1
Рубин
2
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:30
Анжи
2 : 2
Краснодар
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
2
Краснодар
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
Анжи
1 : 1
Уфа
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 19:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
Анжи
0 : 2
Ахмат
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
0
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:30
Спартак
1 : 2
Анжи
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 20:30
Анжи
1 : 1
Урал
66'
66'
66'
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 20:30
66'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Анжи
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 17:00
Амкар
1 : 1
Анжи
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 17:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар
1
Анжи
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 19:30
ЦСКА
1 : 0
Анжи
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1
Анжи
0
был в запасе
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
Анжи
1 : 3
Локомотив
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1
Локомотив
3
был в запасе
19.07.2015 19 июля 2015 вс 21:00
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
19.07.2015 19 июля 2015 вс 21:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Анжи
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 52' / Россия. Премьер-лига, 1 тур