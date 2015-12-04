Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Леонардо (Леонардо да Силва Соуза)
№42
Полузащитник
Подписаться
Команда
Партизан
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 марта 1992 (29) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Динамо
1 : 2
Анжи
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1
Анжи
2
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Анжи
1 : 1
ЦСКА
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
1
ЦСКА
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
Локомотив
0 : 2
Анжи
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
0
Анжи
2
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
16:30
Анжи
1 : 2
Рубин
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
16:30
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
1
Рубин
2
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:30
Анжи
2 : 2
Краснодар
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
2
Краснодар
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Анжи
1 : 1
Уфа
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
Анжи
0 : 2
Ахмат
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
0
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
Спартак
1 : 2
Анжи
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
20:30
Анжи
1 : 1
Урал
66'
66'
66'
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
20:30
66'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Анжи
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
17:00
Амкар
1 : 1
Анжи
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
17:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар
1
Анжи
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
19:30
ЦСКА
1 : 0
Анжи
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1
Анжи
0
был в запасе
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
Анжи
1 : 3
Локомотив
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1
Локомотив
3
был в запасе
19.07.2015
19 июля 2015
вс
21:00
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
19.07.2015
19 июля 2015
вс
21:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Анжи
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 52' / Россия. Премьер-лига, 1 тур