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Олимпиада
Венцислав Христов
№91
Нападающий
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
9 нояб. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
16:30
Рубин
3 : 1
СКА-Хабаровск
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
16:30
минуты: 54' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 54' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
минуты: 52' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 52' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Локомотив
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1
Локомотив
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
4
СКА-Хабаровск
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
88'
88'
88'
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
88'
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
82'
82'
82'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
82'
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
08.08.2017
08 авг. 2017
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Анжи
08.08.2017
08 авг. 2017
вт
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
0
был в запасе