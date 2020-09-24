Иван Горанов
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Берое
Гражданство
Болгария
Дата рождения
10 июня 1992 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Шарлеруа
2 : 1
Партизан
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 113' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шарлеруа
2
Партизан
1
минуты: 113' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд