Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Йорген Хорн
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Сарпсборг 08
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
7 июня 1987 (33) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Генк
4 : 0
Сарпсборг 08
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Генк
4
Сарпсборг 08
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Сарпсборг 08
2 : 3
Бешикташ
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сарпсборг 08
2
Бешикташ
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Мальме
1 : 1
Сарпсборг 08
43'
43'
43'
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Мальме
1
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Сарпсборг 08
1 : 1
Мальме
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сарпсборг 08
1
Мальме
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Бешикташ
3 : 1
Сарпсборг 08
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
3
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур