Йорген Хорн
№3
Защитник
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Команда
Сарпсборг 08
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
7 июня 1987 (33) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Генк
4 : 0
Сарпсборг 08
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Генк
4
Сарпсборг 08
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
Сарпсборг 08
2 : 3
Бешикташ
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сарпсборг 08
2
Бешикташ
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
Мальме
1 : 1
Сарпсборг 08
43'
43'
43'
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Мальме
1
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Сарпсборг 08
1 : 1
Мальме
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сарпсборг 08
1
Мальме
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Бешикташ
3 : 1
Сарпсборг 08
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
3
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур