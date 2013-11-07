Ким Оджо
№6
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
2 дек. 1988 (32) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
Рапид
2 : 2
Генк
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рапид
2
Генк
2
был в запасе
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
Генк
2 : 1
Тун
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Генк
2
Тун
1
был в запасе