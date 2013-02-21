Борха Галан
№31
Нападающий
Подписаться
Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 апр. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 20:00
Рубин
0 : 1
Атлетико
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рубин
0
Атлетико
1
был в запасе