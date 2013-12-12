Вячеслав Лиса
№24
Полузащитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Молдова
Дата рождения
24 мая 1993 (27) лет
Рост
175
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Шериф
2 : 0
Тромсе
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Шериф
2
Тромсе
0
был в запасе