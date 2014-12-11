Садат Букари
№19
Нападающий
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Команда
Астра
Гражданство
Гана
Дата рождения
12 апр. 1989 (31) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Зальцбург
5 : 1
Астра
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
5
Астра
1
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Астра
1 : 0
Динамо
50'
50'
50'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
50'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астра
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Астра
1 : 1
Селтик
90'
90'
90'
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астра
1
Селтик
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Селтик
2 : 1
Астра
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
2
Астра
1
был в запасе
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Астра
1 : 2
Зальцбург
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астра
1
Зальцбург
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Динамо
5 : 1
Астра
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
5
Астра
1
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур