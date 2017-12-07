Вильям (Вильям Дуглас де Аморим)
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Стяуа
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 дек. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Стяуа
1 : 2
Лугано
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
1
Лугано
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Виктория
2 : 0
Стяуа
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Виктория
2
Стяуа
0
был в запасе