Константин Будеску
№10
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Румыния
Дата рождения
19 февр. 1989 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Испания
5 : 0
Румыния
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Испания
5
Румыния
0
был в запасе