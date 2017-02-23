Такаюки Сето
№8
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Япония
Дата рождения
5 февр. 1986 (35) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Генк
1 : 0
Астра
79'
79'
79'
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Астра
0
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Астра
2 : 2
Генк
90'
90'
90'
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Астра
2
Генк
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала