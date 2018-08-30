Жуниор Мораис
№13
Защитник
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Команда
Астра
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 июля 1986 (34) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:30
Стяуа
2 : 1
Рапид
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Стяуа
2
Рапид
1
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
Хайдук
0 : 0
Стяуа
69'
69'
69'
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хайдук
0
Стяуа
0
был в запасе
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:30
Стяуа
4 : 0
Рудар
30'
30'
30'
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Стяуа
4
Рудар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:30
Рудар
0 : 2
Стяуа
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рудар
0
Стяуа
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд