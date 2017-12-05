Себа (Себа )
№92
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 июня 1992 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2017 05 дек. 2017 вт 22:45
Олимпиакос
0 : 2
Ювентус
05.12.2017 05 дек. 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 22:45
Спортинг
3 : 1
Олимпиакос
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Спортинг
3
Олимпиакос
1
был в запасе
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
Ювентус
2 : 0
Олимпиакос
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ювентус
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
Олимпиакос
2 : 3
Спортинг
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
2
Спортинг
3
был в запасе