Жуниньо Кишада
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 дек. 1985 (35) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:30
Судува
0 : 0
Лудогорец
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Судува
0
Лудогорец
0
был в запасе
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:30
Лудогорец
2 : 0
Судува
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Лудогорец
2
Судува
0
был в запасе