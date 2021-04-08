Георгий Костадинов
№70
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Болгария
Дата рождения
7 сент. 1990 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 19:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
Зенит
1 : 2
Арсенал
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Зенит
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала