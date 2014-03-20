Теро Мянтиля
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
18 апр. 1991 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
Валенсия
1 : 0
Лудогорец
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Валенсия
1
Лудогорец
0
был в запасе
13.03.2014 13 марта 2014 чт 21:00
Лудогорец
0 : 3
Валенсия
13.03.2014 13 марта 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Лудогорец
0
Валенсия
3
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Квалификация, 1/8 финала