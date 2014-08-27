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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Чоко (Жоао Гильерме Эстевао да Силва)
№90
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 янв. 1990 (31) год
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
27.08.2014
27 авг. 2014
ср
21:45
Лудогорец
1(6) : 0(5)
Стяуа
27.08.2014
27 авг. 2014
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Лудогорец
1(6)
Стяуа
0(5)
был в запасе
19.08.2014
19 авг. 2014
вт
21:45
Стяуа
1 : 0
Лудогорец
19.08.2014
19 авг. 2014
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Стяуа
1
Лудогорец
0
был в запасе