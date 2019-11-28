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Хоккей
Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роман Безьяк
№14
Нападающий
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Словения
Дата рождения
21 февр. 1989 (32) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2013/2014
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Дюделанж
0 : 2
АПОЭЛ
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Дюделанж
0
АПОЭЛ
2
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
90'
90'
90'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Карабах
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карабах
2
АПОЭЛ
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
АПОЭЛ
3 : 4
Дюделанж
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АПОЭЛ
3
Дюделанж
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур