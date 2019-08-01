Димо Бакалов
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
19 дек. 1988 (32) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:30
Лудогорец
4 : 0
Валюр
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лудогорец
4
Валюр
0
был в запасе