Витинья (Витор Тиагу де Фрейташ Фернандеш)
№77
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
11 февр. 1986 (35) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
Базель
1 : 1
Лудогорец
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
минуты: 83' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Базель
1
Лудогорец
1
минуты: 83' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур