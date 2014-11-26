Александре Барте
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 марта 1986 (35) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
Лудогорец
2 : 2
Ливерпуль
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Лудогорец
2
Ливерпуль
2
был в запасе