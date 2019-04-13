Уффе Бех
№33
Полузащитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Дания
Дата рождения
13 янв. 1993 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 1
Боруссия
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
1
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 1
Ганновер-96
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:30
Ганновер-96
0 : 1
Шальке-04
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0
Шальке-04
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 17:30
Аугсбург
3 : 1
Ганновер-96
90'
90'
90'
16.03.2019 16 марта 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:00
Ганновер-96
2 : 3
Байер
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
2
Байер
3
был в запасе