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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Уффе Бех
№33
Полузащитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Дания
Дата рождения
13 янв. 1993 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2015/2016
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Боруссия
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
1
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
3 : 1
Ганновер-96
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Шальке-04
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0
Шальке-04
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
Аугсбург
3 : 1
Ганновер-96
90'
90'
90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:00
Ганновер-96
2 : 3
Байер
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
2
Байер
3
был в запасе