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Евро-2020
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Олимпиада
Маттео Коломби
№47
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 июня 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Интер
1 : 3
Лацио
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1
Лацио
3
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
Интер
3 : 4
Аталанта
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
3
Аталанта
4
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Катания
2 : 3
Интер
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2
Интер
3
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:45
Фиорентина
4 : 1
Интер
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
4
Интер
1
был в запасе