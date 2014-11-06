Эрнан Фигередо
№21
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
15 мая 1985 (35) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Генгам
2 : 0
Динамо
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Генгам
2
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Динамо
0 : 0
Генгам
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Генгам
0
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Динамо
0 : 3
Фиорентина
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
ПАОК
6 : 1
Динамо
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
6
Динамо
1
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур