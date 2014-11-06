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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эрнан Фигередо
№21
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
15 мая 1985 (35) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Генгам
2 : 0
Динамо
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Генгам
2
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Динамо
0 : 0
Генгам
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Генгам
0
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Динамо
0 : 3
Фиорентина
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
ПАОК
6 : 1
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
6
Динамо
1
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур