Скотт Баррон
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 сент. 1985 (35) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 15:00
Челси
4 : 0
Брентфорд
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 15:00
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Челси
4
Брентфорд
0
был в запасе