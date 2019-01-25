Клейтон Дональдсон
№8
Нападающий
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Команда
Болтон
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
7 февр. 1984 (37) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:45
Бристоль Сити
2 : 1
Болтон
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бристоль Сити
2
Болтон
1
был в запасе
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Болтон
5 : 2
Уолсолл
58'
55'
58'
55'
58'
55'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
58'
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Болтон
5
Уолсолл
2
был в запасе