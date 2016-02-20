Тумани Дьягурага
№20
Полузащитник
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Команда
Суиндон Таун
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 июня 1987 (33) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 18:00
Уотфорд
1 : 0
Лидс
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Уотфорд
1
Лидс
0
минуты: 1' - 86' / Англия. Кубок, 1/8 финала