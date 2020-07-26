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Саймон Мур
№1
Вратарь
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 мая 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2013/2014
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Саутгемптон
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
Лестер Сити
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лестер Сити
2
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
19:30
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Челси
11.07.2020
11 июля 2020
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Челси
0
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
Бернли
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
Тоттенхэм
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.06.2020
21 июня 2020
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.06.2020
21 июня 2020
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
0
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Астон Вилла
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Астон Вилла
0
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Норвич Сити
1
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:30
Шеффилд Юнайтед
3 : 3
Манчестер Юнайтед
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Тоттенхэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Уотфорд
0
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
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