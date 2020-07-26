Саймон Мур
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 мая 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Саутгемптон
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
20.07.2020 20 июля 2020 пн 20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
20.07.2020 20 июля 2020 пн 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
был в запасе
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
Лестер Сити
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лестер Сити
2
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
11.07.2020 11 июля 2020 сб 19:30
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Челси
11.07.2020 11 июля 2020 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Челси
0
был в запасе
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 14:00
Бернли
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
05.07.2020 05 июля 2020 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
Тоттенхэм
02.07.2020 02 июля 2020 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.06.2020 21 июня 2020 вс 16:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.06.2020 21 июня 2020 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
17.06.2020 17 июня 2020 ср 20:00
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.06.2020 17 июня 2020 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
0
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Астон Вилла
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Астон Вилла
0
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Норвич Сити
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Норвич Сити
1
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
05.12.2019 05 дек. 2019 чт 22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
05.12.2019 05 дек. 2019 чт 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:30
Шеффилд Юнайтед
3 : 3
Манчестер Юнайтед
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Тоттенхэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
21.10.2019 21 окт. 2019 пн 22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
21.10.2019 21 окт. 2019 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
Уотфорд
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Уотфорд
0
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе