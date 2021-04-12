Санти Мина
№22
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 дек. 1995 (25) лет
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
-:-
Севилья
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
-
Севилья
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 15:00
Алавес
1 : 3
Сельта
20'
20'
20'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 15:00
20'
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1
Сельта
3
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 18:15
Сельта
1 : 3
Реал
40', 41'
40', 41'
40', 41'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 18:15
40', 41'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
1
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:00
Сельта
0 : 0
Атлетик
45'
45'
45'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:00
Уэска
3 : 4
Сельта
5'
5'
5'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:00
5'
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 26 тур
Уэска
3
Сельта
4
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
Сельта
1 : 1
Вальядолид
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Валенсия
2 : 0
Сельта
31'
31'
31'
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
45', 68'
45', 68'
45', 68'
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
45', 68'
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
13'
13'
13'
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
13'
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:30
Гранада
0 : 0
Сельта
90'
90'
90'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:30
Сельта
1 : 1
Эйбар
80'
80'
80'
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
15'
15'
15'
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
15'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 23:00
Сельта
0 : 4
Вильярреал
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
0
Вильярреал
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
Реал
2 : 0
Сельта
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Сельта
2 : 1
Уэска
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 34'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
минуты: 1' - 34' / Испания. Примера, 13 тур
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
Атлетик
0 : 2
Сельта
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
0
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:30
Сельта
3 : 1
Гранада
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
3
Гранада
1
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 11 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Эльче
1 : 1
Сельта
41'
41'
41'
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
41'
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1
Сельта
1
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 9 тур