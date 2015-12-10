Фабиу Нунеш
№92
Полузащитник
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Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
24 июля 1992 (28) лет
Рост
176
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Фиорентина
1 : 0
Белененсеш
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
1
Белененсеш
0
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Белененсеш
0 : 2
Базель
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 83' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Белененсеш
0
Базель
2
минуты: 83' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Белененсеш
0 : 4
Фиорентина
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Белененсеш
0
Фиорентина
4
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур