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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Морике Фофана
№21
Нападающий
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Команда
Йени Малатьяспор
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
23 нояб. 1991 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Йени Малатьяспор
1 : 0
Партизан
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Йени Малатьяспор
1
Партизан
0
был в запасе
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:00
Олимпия
0 : 1
Йени Малатьяспор
45'
45'
45'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Олимпия
0
Йени Малатьяспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Йени Малатьяспор
2 : 2
Олимпия
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Йени Малатьяспор
2
Олимпия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд