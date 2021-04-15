Мохамед Эль-Ненни
№25
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Египет
Дата рождения
11 июля 1992 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Славия
-:-
Арсенал
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Славия
-
Арсенал
-
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Арсенал
1 : 1
Славия
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
1
Славия
1
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Арсенал
0 : 1
Олимпиакос
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Арсенал
0
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 3
Арсенал
85'
85'
85'
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
85'
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Арсенал
3
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Арсенал
3 : 2
Бенфика
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арсенал
3
Бенфика
2
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Бенфика
1 : 1
Арсенал
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
1
Арсенал
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала