Серей Ди
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
7 нояб. 1984 (36) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Аполлон
1 : 0
Базель
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Аполлон
1
Базель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
Базель
3 : 2
Аполлон
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Базель
3
Аполлон
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
Базель
1 : 0
Витесс
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Базель
1
Витесс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд