Роберт Эмануэль Маа
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 марта 1985 (36) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
ЧФР Клуж
0 : 3
Интер
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ЧФР Клуж
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
Интер
2 : 0
ЧФР Клуж
67'
67'
67'
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Интер
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала