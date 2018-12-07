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Олимпиада
Диего Ролан
№4
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
24 марта 1993 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
23:00
Леганес
1 : 1
Хетафе
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Леганес
1
Хетафе
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 4
Леганес
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
2
Леганес
4
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
Леванте
2 : 0
Леганес
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:15
Валенсия
1 : 1
Леганес
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1
Леганес
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:15
Эйбар
1 : 0
Леганес
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
13:00
Леганес
0 : 1
Вильярреал
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:45
Реал
4 : 1
Леганес
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:45
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4
Леганес
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
23:15
Леганес
2 : 2
Реал Сосьедад
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
23:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе