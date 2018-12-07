Диего Ролан
№4
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
24 марта 1993 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2018 07 дек. 2018 пт 23:00
Леганес
1 : 1
Хетафе
07.12.2018 07 дек. 2018 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Леганес
1
Хетафе
1
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 18:15
Вальядолид
2 : 4
Леганес
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
2
Леганес
4
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:30
Леванте
2 : 0
Леганес
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:15
Валенсия
1 : 1
Леганес
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1
Леганес
1
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 17:15
Эйбар
1 : 0
Леганес
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 13:00
Леганес
0 : 1
Вильярреал
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:45
Реал
4 : 1
Леганес
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:45
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4
Леганес
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 23:15
Леганес
2 : 2
Реал Сосьедад
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 23:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе