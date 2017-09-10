Кермит Эразмус
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
8 июля 1990 (30) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 22:00
Марсель
1 : 3
Ренн
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1
Ренн
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур