Гаяс Жахид
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Волеренга
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
18 нояб. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Австрия
1 : 1
Норвегия
61'
61'
61'
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
61'
минуты: 1' - 81'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Австрия
1
Норвегия
1
минуты: 1' - 81' / Лига наций. Лига В, 6 тур