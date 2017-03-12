Анене Чума
№21
Нападающий
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Команда
Кайрат
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
14 мая 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2017 12 марта 2017 вс 11:30
Амкар
1 : 0
Зенит
12.03.2017 12 марта 2017 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Амкар
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
05.03.2017 05 марта 2017 вс 11:30
Урал
1 : 0
Амкар
05.03.2017 05 марта 2017 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
1
Амкар
0
был в запасе
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 14:00
Амкар
3 : 0
Оренбург
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 14:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Амкар
3
Оренбург
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 20:30
Анжи
3 : 1
Амкар
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
3
Амкар
1
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 11:30
Амкар
1 : 0
Арсенал
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар
1
Арсенал
0
был в запасе
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Спартак
1 : 0
Амкар
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
минуты: 42' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
1
Амкар
0
минуты: 42' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 15:30
Амкар
1 : 0
Ростов
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 19:00
Краснодар
1 : 0
Амкар
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
1
Амкар
0
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 14:30
Амкар
0 : 0
Локомотив
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 14:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Амкар
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 14:00
Уфа
1 : 1
Амкар
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
1
Амкар
1
был в запасе
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Амкар
0
Крылья Советов
0
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 19:00
Ахмат
1 : 3
Амкар
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
1
Амкар
3
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:30
Амкар
1 : 0
Томь
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Амкар
1
Томь
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 18:00
Зенит
3 : 0
Амкар
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
3
Амкар
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 15:30
Амкар
1 : 0
Урал
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Амкар
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
15.08.2016 15 авг. 2016 пн 17:30
Оренбург
0 : 0
Амкар
15.08.2016 15 авг. 2016 пн 17:30
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Оренбург
0
Амкар
0
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 16:30
Амкар
2 : 0
Анжи
31'
31'
31'
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 16:30
31'
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Амкар
2
Анжи
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 19:30
Рубин
0 : 0
Амкар
12'
12'
12'
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0
Амкар
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 1 тур