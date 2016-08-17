Томаш Бржишки
№17
Защитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
10 янв. 1982 (39) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 21:45
Дандолк
0 : 2
Легия
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Дандолк
0
Легия
2
был в запасе
03.08.2016 03 авг. 2016 ср 21:45
Легия
0 : 0
Тренчин
03.08.2016 03 авг. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Легия
0
Тренчин
0
был в запасе
27.07.2016 27 июля 2016 ср 21:30
Тренчин
0 : 1
Легия
27.07.2016 27 июля 2016 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Тренчин
0
Легия
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
19.07.2016 19 июля 2016 вт 21:45
Легия
2 : 0
Зриньски
19.07.2016 19 июля 2016 вт 21:45
минуты: 85' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Легия
2
Зриньски
0
минуты: 85' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
12.07.2016 12 июля 2016 вт 19:30
Зриньски
1 : 1
Легия
12.07.2016 12 июля 2016 вт 19:30
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Зриньски
1
Легия
1
был в запасе