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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Томаш Бржишки
№17
Защитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
10 янв. 1982 (39) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
21:45
Дандолк
0 : 2
Легия
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Дандолк
0
Легия
2
был в запасе
03.08.2016
03 авг. 2016
ср
21:45
Легия
0 : 0
Тренчин
03.08.2016
03 авг. 2016
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Легия
0
Тренчин
0
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
21:30
Тренчин
0 : 1
Легия
27.07.2016
27 июля 2016
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Тренчин
0
Легия
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
19.07.2016
19 июля 2016
вт
21:45
Легия
2 : 0
Зриньски
19.07.2016
19 июля 2016
вт
21:45
минуты: 85' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Легия
2
Зриньски
0
минуты: 85' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
12.07.2016
12 июля 2016
вт
19:30
Зриньски
1 : 1
Легия
12.07.2016
12 июля 2016
вт
19:30
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Зриньски
1
Легия
1
был в запасе