Хендрик Цук
№30
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 июля 1990 (30) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Вердер
0 : 0
Фрайбург
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0
Фрайбург
0
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
10.08.2013 10 авг. 2013 сб 16:30
Байер
3 : 1
Фрайбург
10.08.2013 10 авг. 2013 сб 16:30
минуты: 1' - 69'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3
Фрайбург
1
минуты: 1' - 69' / Германия. Бундеслига, 1 тур