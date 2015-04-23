Андрей Близниченко
№97
Полузащитник
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Команда
Днепр
Гражданство
Украина
Дата рождения
24 июля 1994 (26) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
Днепр
1 : 0
Брюгге
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Днепр
1
Брюгге
0
был в запасе
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
Брюгге
0 : 0
Днепр
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Брюгге
0
Днепр
0
был в запасе
19.03.2015 19 марта 2015 чт 23:05
Аякс
2 : 1
Днепр
19.03.2015 19 марта 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
2
Днепр
1
был в запасе
12.03.2015 12 марта 2015 чт 21:00
Днепр
1 : 0
Аякс
12.03.2015 12 марта 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Днепр
1
Аякс
0
был в запасе