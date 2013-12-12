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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Войцех Гадашчок
№15
Нападающий
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Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
8 янв. 1992 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Эшторил
1 : 2
Слован
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Эшторил
1
Слован
2
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Слован
1 : 1
Севилья
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Севилья
1
был в запасе
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Слован
2 : 1
Эшторил
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
2
Эшторил
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур