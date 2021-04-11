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Олимпиада
Владимир Коуфал
№5
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Чехия
Дата рождения
22 авг. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига в
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:05
Вест Хэм
-:-
Лестер Сити
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
-
Лестер Сити
-
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Хэм
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
59'
59'
59'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
был в запасе
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
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