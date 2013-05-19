Альваро Ампуэро
№0
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Перу
Дата рождения
25 сент. 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Палермо
1 : 3
Парма
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1
Парма
3
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 38 тур
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Парма
2 : 0
Аталанта
20'
20'
20'
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 35 тур
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Парма
0
был в запасе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
Парма
0 : 3
Удинезе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
0
Удинезе
3
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 16:00
Сиена
0 : 0
Парма
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0
Парма
0
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Парма
3 : 0
Пескара
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3
Пескара
0
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:45
Рома
2 : 0
Парма
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:45
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
2
Парма
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 29 тур
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
Парма
4 : 1
Торино
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
4
Торино
1
был в запасе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Парма
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
1
Парма
0
был в запасе
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Парма
1 : 2
Катания
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
1
Катания
2
был в запасе
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:45
Милан
2 : 1
Парма
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Парма
1
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 14:30
Парма
0 : 0
Дженоа
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0
Дженоа
0
был в запасе