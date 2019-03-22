Мартин Фридек
№11
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
24 марта 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
Англия
5 : 0
Чехия
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Англия
5
Чехия
0
был в запасе