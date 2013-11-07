Збинек Хаужр
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 апр. 1973 (47) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
Севилья
1 : 1
Слован
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
1
Слован
1
был в запасе